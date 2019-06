E3 2019: The Last Remnant Remastered ist ab sofort für Nintendo Switch erhältlich

Bildmaterial: The Last Remnant Remastered, Square Enix

Im vergangenen Jahr erschien The Last Remnant Remastered für PlayStation 4 und brachte somit einen über zehn Jahre alten Klassiker wieder in aller Munde. Während der Pressekonferenz zur Videospielmesse E3 gab Square Enix bekannt, dass der Klassiker ab sofort auch für Nintendo Switch verfügbar ist. Ein Besuch im eShop verrät uns, dass The Last Remnant Remastered für 19,99 Euro zum Download bereit steht.

Um die digitale Veröffentlichung zu zelebrieren, gibt es natürlich auch einen Launchtrailer zur Nintendo-Switch-Version von The Last Remnant Remastered. Doch dabei bleibt es nicht, denn ein knapp 10-minütiges Video gibt euch weitere Hintergrundinformationen zum Spiel.

The Last Remnant erschien ursprünglich 2008 und nahm mit seiner spannenden Geschichte, unzähligen Charakteren und einem verschachtelten Kampfsystem einen Platz in den Herzen der Spieler ein. In einer Welt voller „Artefakte“ – antike Überbleibsel, die ihren Trägern mysteriöse Mächte verleihen – können Spieler die Geheimnisse von Rush Sykes sowohl zuhause als auch unterwegs entdecken.

The Last Remnant Remastered bietet laut Square Enix:

verbesserte Grafiken, die dank der Unreal Engine 4 für ein noch fesselnderes Abenteuer sorgen

ein verbessertes User Interface

ein einzigartiges Moral-System, das den Verlauf des Kampfes bestimmt

ein komplexes Kampfsystem, bei dem sich Befehle je nach Status der Verbündeten und Gegner ändern

Der Launchtrailer zu The Last Remnant Remastered für Nintendo Switch

Inside The Last Remnant Remastered