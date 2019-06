E3 2019: Tales of Arise durch Leak enthüllt

By

Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco

Die großen Ankündigungen von Bandai Namco sind leider schon vor der E3 2019 geleakt und sind so bedeutend, dass auch wir diese nicht einfach ignorieren können. Darunter befindet sich auch der neuste Tales-of-Ableger mit dem Titel Tales of Arise für PlayStation 4, Xbox One und PCs.

Zwei Welten, zwei Schicksale

Auf dem Planeten Dahna verehrte man schon immer Rena, einen Planeten im Himmel, als das Land der Rechtschaffenen und Göttlichen. Über Generationen weitergegebene Geschichten wurden so zu Wahrheiten, die Realität geriet in Vergessenheit. 300 Jahre lang herrschte Rena über Dahna, plünderte die Ressourcen des Planeten und entzog den Leuten Würde und Freiheit.

Die Erzählung beginnt mit zwei Leuten, geboren auf verschiedenen Welten, auf der Suche nach einem anderen Schicksal und einer neuen Zukunft. Es wird ein erneuertes Kampfsystem mit klassischen Mechaniken der Tales-of-Reihe geben, also wiederum ein Action-RPG. Entwickelt wird mit der Unreal Engine 4. Die Animationen stammen von ufotable.

