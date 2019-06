E3 2019: Resident Evil 5 und 6 erscheinen für Switch

By

Bildmaterial: Resident Evil 5, Capcom

Nicht einmal einen Monat ist es her, dass Capcom und Nintendo Resident Evil 0, 1 und 4 weltweit im eShop veröffentlicht haben und schon wartet die nächste große Ankündigung. Resident Evil 5 und 6 werden sich ebenfalls in diese Port-Liste einreihen und Fans noch in diesem Herbst das Fürchten lehren.

Wer liebt Switch-Ports?

Letzten Monat haben wir bereits darüber berichtet, dass Devil May Cry diesen Sprung geschafft hat. Da nun alle Resident-Evil-Teile der siebten Konsolengeneration auf Nintendos Hybrid-Konsole ihren Platz gefunden haben und auch Dragon’s Dogma und Onimusha diese Ehre zuteil wurde, muss man sich schon fragen, warum ausgerechnet den weiteren Devil-May-Cry-Ableger diese Ehre nicht zuteil werden sollte…

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Resident Evil 5 und 6 für Nintendo Switch ansehen: