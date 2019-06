E3 2019: Remake zu Panzer Dragoon erscheint für Switch

By

Das Remake zu Panzer Dragoon von Forever Entertainment wird in diesem Winter für Nintendo Switch erscheinen.

Panzer Dragoon: Remake ist eine aktualisierte Version von Panzer Dragoon. Die ursprüngliche Fassung hatte ihr Debüt auf dem System Sega Saturn und wurde damals von Kritikern und Spielern sehr gut angenommen. In den letzten Jahren wurde die gesamte Panzer-Dragoon-Serie wiederholt überarbeitet und auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht. Der letzte Relaunch war Panzer Dragoon Orta. Seit April ist der Titel durch die Abwärtskompatibilität auf Xbox One spielbar. Panzer Dragoon Orta erschien in Europa 2003 für Xbox.

Die neue Version des Spiels wird durch eine völlig neue Grafik, die zu den heutigen Standards passt, charakterisiert. Durch moderne Zusätze wird der Titel somit für Spieler attraktiver, wobei man der Geschichte treu bleiben wird.

Auf einem einsamen Planeten begegnest du zwei Drachen, die aus einer alten Zeit erwacht sind. Ausgerüstet mit einer tödlichen Waffe aus der Vergangenheit, führst du den blau gepanzerten Drachen, um dein Schicksal zu erfüllen. Gemeinsam müsst ihr verhindern, dass ein anderer Drache den Turm erreicht.

