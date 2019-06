E3 2019: Releasetermin und neuer Trailer für Code Vein

By

Vor nicht allzu langer Zeit veranstaltete Bandai Namco einen Netzwerk-Test zu Code Vein. In dieser „Demo“ konnten Fans erstmalig in ihren eigenen vier Wänden das knackige Adventure ausprobieren. Dies kam recht überraschend, da es lange still um den Titel von den God-Eater-Machern war. Das Team hat die Zeit gut genutzt, die es durch die Verschiebung von Code Vein gewann, auch wenn Spieler des Tests über kleine technische Mängel berichteten.

Zur E3 veröffentlichte Bandai Namco nun einen neuen Trailer zu Code Vein, welcher gleichzeitig als Ankündigung des Releasetermins dient. Überraschenderweise dauert es nun gar nicht mehr so lange, bis ihr als cooler Vampir zahlreiche Monster schlachten könnt.

Ab dem 27. September wird Code Vein für PCs, PS4 und Xbox One verfügbar sein. Für weitere Informationen zum Spiel empfehlen wir unseren Anspielbericht und das dazugehörige Interview mit dem Produzenten des Spieles, Keita Iizuka.

