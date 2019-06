E3 2019: Phantasy Star Online 2 erscheint in Nordamerika für Xbox One und PCs

By

Bildmaterial: Phantasy Star Online 2, Sega

Seit Jahren hallt die gleiche Kritik in den Hallen Microsofts: „Ihr habt zu wenig japanische Videospiele auf euren Konsolen.“ Damit will man auf der E3 in diesem Jahr aufräumen.

Mit einem bombastischen Trailer wurde das Free-to-play-Online-MMORPG Phantasy Star Online 2 für Xbox One und PCs angekündigt. Wann genau man im in Nordamerika Hand anlegen kann und ob noch weitere Plattformen folgen, steht noch in den Sternen. Auch für Europa hat man derzeit nichts anzukündigen.

Aktuell ist das Spiel in Japan auf PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation Vita und PCs erhältlich.

Hier könnt ihr euch den Ankündigungs-Trailer ansehen:

via Gematsu