E3 2019: No More Heroes 3 für Nintendo Switch enthüllt

Bildmaterial: No More Heroes 3, Grasshopper Manufacture

Es war nur eine Frage der Zeit, bis der legendäre Videospielentwickler Suda51 zum dritten Schlag ausholt. In den letzten Tagen hat er die Gerüchteküche immer weiter angeheizt und auf der diesjährigen Nintendo E3-Pressekonferenz war es endlich so weit.

Das Imperium schlägt zurück

Mit einem, wie für die Serie gewohnt, humoristischen Trailer stellt sich Travis Touchdown ein weiteres Mal vor und kündigt damit No More Heroes 3 für Nintendo Switch an. Über neun Jahre nach dem letzten offiziellen Teil der Killer-Reihe wird das Beam-Katana ein erneut geschwungen.

Im Januar diesen Jahres deutete ein kleiner Teaser am Ende von Travis Strikes Again: No More Heroes den dritten Ableger bereits an. Hier könnt ihr noch einmal unser Review zum Spin-off durchlesen und euch mit dem folgenden Trailer auf das nächste Jahr freuen.

No More Heroes 3 erscheint 2020 für Nintendo Switch.