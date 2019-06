E3 2019: Neuer Trailer zu Shenmue 3 veröffentlicht – PC-Version erscheint exklusiv im Epic Store

Bildmaterial: Shenmue III, Deep Silver / Ys NET

Bei der PC-Gaming-Show zur E3 2019 hat Yu Suzuki einen neuen Trailer zu Shenmue 3 präsentiert. Für deutlich mehr Wirbel als das neue Video sorgt aber die Information, dass die PC-Version von Shenmue 3 exklusiv im Epic Games Store erscheinen wird. Die Begründung dafür kommuniziert man gegenüber den Kickstarter-Unterstützern so:

„Die Entwicklung von Shenmue III auf Grundlage der Unreal Engine verlief gut und wir hatten großartige Unterstützung von Epic. Aber am wichtigsten ist, was die bestmögliche PC-Erfahrung angeht, dass es gemeinsam mit Deep Silver nach vielen Diskussionen entschieden wurde, dass der Epic Games Store die beste Vertriebsoption ist.“

Die Kommentarspalte auf der Kickstarter-Seite zur Ankündigung sieht das anders – dort fordern unzählige Unterstützer einen Refund oder aber einen Steam-Key. Wie seht ihr den Exklusivvertrieb über den Epic Store?

In Shenmue 3 dürft ihr wiederum in die Rolle von Ryo Hazuki schlüpfen, welcher den Mord an seinem Vater aufzuklären versucht. Dabei müsst ihr die offene Welt erkunden, nach Hinweisen suchen, Gegenstände untersuchen und mit NPCs sprechen, um an weitere Informationen zu gelangen. So werdet ihr näher an das Geheimnis und Ryos Bestimmung kommen.

Am 19. November soll Shenmue 3 für PlayStation 4* und für PCs erscheinen.

E3-Trailer mit englischer Sprachausgabe

E3-Trailer mit japanischer Sprachausgabe