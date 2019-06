E3 2019: Neuer Trailer zu Persona 5 Royal

By

Atlus hat den offiziellen E3-Trailer zu Persona 5 Royal veröffentlicht. Im Video bekommt ihr einen ersten Vorgeschmack auf die englische Sprachausgabe, einige neue Features und Locations sowie Charaktere. Als neue Synchronsprecher wurden außerdem bekanntgegeben: Laura Post als Kasumi Yoshizawa und Billy Kametz als Takuto Maruki.

Die erweiterte Fassung wird eine ganze Reihe neuer Inhalte bieten. Es gibt neue Herausforderungen für die Phantom-Diebe und ein komplett neues, drittes Trimester an der Shujin-Akademie. Die erweiterte Fassung des JRPGs wird am 31. Oktober 2019 in Japan für PS4 erscheinen und 2020 im Westen.