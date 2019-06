E3 2019: Neuer Trailer zu Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 veröffentlicht

By

Bildmaterial: Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020, Nintendo

Beim Nintendo Direct zur E3 2019 wurde ein neuer Trailer zu Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 gezeigt.

Im neuesten Sportspektakel treten Mario und seine Freunde wieder gegen Sonic und Co. in zahlreichen olympischen Disziplinen gegeneinander an. Neben klassischen Wettkämpfen wie 100-Meter-Lauf und Hürdenlauf könnt ihr euch auch beim Surfen, Judo, Skateboarding und weiteren Disziplinen beweisen. Ihr könnt nicht nur lokal, sondern auch online gegen andere Spieler antreten.

Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 erscheint im November 2019 für Nintendo Switch.