E3 2019: Neuer Trailer zu Lost Words: Beyond the Page

Publisher Modus Games und Entwickler Sketchbook Games haben zur E3 angekündigt, dass Lost Words: Beyond the Page neben PS4, Xbox One und Steam auch für Nintendo Switch erscheinen wird. Dazu gibt es einen neuen Trailer zu dem Märchen das die Geschichte einer jungen, aufstrebenden Autorin in einer Fantasiewelt erzählt, in der Worte eine große Macht haben.

Spielerisch ist Lost Words: Beyond the Page ein story-basierter Platformer.

Lost Words: Beyond the Page versetzt den Spieler in die Rolle eines jungen Mädchens und er erlebt ihre Abenteuer in der fantastischen Welt Estorias. Um deren Rätsel zu lösen, verwenden Spieler bewegliche Wörter und nutzen diese dann als Plattformen, um weiter durch eine sich stets ändernde, magische Landschaft zu reisen. Die Vernetzung von Game-Design, Schreibkunst und Musik macht Lost Words: Beyond the Page zu einem der einzigartigsten und bewegenden Titel des Jahres.

Zu Papier gebracht wurde die Geschichte übrigens von Rhianna Pratchett, die zuletzt vor allem für ihre Arbeit an Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider bekannt geworden ist, zuvor aber auch schon an Heavenly Sword oder Mirror’s Edge gearbeitet hat. Lost Words: Beyond the Page erscheint im Dezember.

Der neue Trailer zu Lost Words: