E3 2019: Neuer Trailer zu Fire Emblem: Three Houses

Bildmaterial: Fire Emblem: Three Houses, Nintendo / Intelligent Systems, Koei Tecmo

Nur noch gut ein Monat trennen uns von dem Release von Fire Emblem: Three Houses für Nintendo Switch. Das Spiel erscheint am 26. Juli 2019. Entsprechend durften wir uns über einen neuen E3-Trailer in der Nintendo Direct freuen. Das Video zeigt euch jede Menge Zwischensequenzen und erzählt euch ein wenig mehr über die Charaktere in Fódlan.

Neben einer normalen Version veröffentlicht Nintendo am gleichen Tag eine limitierte Edition mit einem Steelbook, dem Soundtrack auf einem USB-Stick, einem Ansteckset sowie Artbook.

Fire Emblem: Three Houses: Als Lehrende an einer Offiziersschule führen die SpielerInnen ihre StudentInnen durchs akademische Leben – und durch rundenbasierte taktische Gefechte. Auf welcher Seite sie kämpfen, wenn ihr Land, Fódlan, in den Krieg verwickelt wird, hängt davon ab, welches Haus der Akademie sie gewählt haben. So stehen sich nach fünf gemeinsamen Jahren ehemalige FreundInnen aus verschiedenen Klassen auf dem Schlachtfeld als erbitterte FeindInnen gegenüber. Das Spiel glänzt mit dem raffinierten Gameplay, für das die Fire Emblem-Serie bekannt ist. Fans von Nintendo Switch kommandieren KriegerInnen, die sich über ein rasterförmiges Schlachtfeld bewegen. Erstmals in der Geschichte der Serie können sie Bataillone ins Gefecht schicken, um individuelle Einheiten zu unterstützen.

Der neue E3-Trailer zu Fire Emblem: Three Houses