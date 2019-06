E3 2019: Neuer Trailer zu Dragon Quest Builders 2

Bildmaterial: Dragon Quest Builders 2, Square Enix

Es dauert gar nicht mehr so lange, dann können Fans von Dragon Quest wieder den Hammer schwingen! Am 12. Juli erscheint Dragon Quest Builders 2 für Nintendo Switch und PlayStation 4 in Europa. Um die Veröffentlichung in wenigen Wochen zu feiern, zeigte Publisher Square Enix während ihrer Pressekonferenz zur E3 nun einen neuen, sehr umfangreichen Trailer zum Spiel.

Darin könnt ihr im Grunde genommen alles sehen, was euch Dragon Quest Builders 2* zu bieten hat. Eine der größten Neuerungen im zweiten Aufbau-Abenteuer ist wohl der Mehrspieler-Modus. Mit bis zu drei weiteren Baumeistern könnt ihr die Welt nach euren Vorstellungen formen. Wer nicht bis zum 12. Juli warten möchte, der kann sich auch ab dem 27. Juni eine Demo für PlayStation 4 oder Nintendo Switch herunterladen und einen eigenen Eindruck von Dragon Quest Builders 2 erhalten.

via YouTube