E3 2019: Neuer Trailer und Release-Datum zu Ori and the Will of the Wisps

Bildmaterial: Ori and the Will of the Wisps, Microsoft / Moon Studios,



Was darf auf keiner Microsoft-Pressekonferenz fehlen? Genau, ein süßer 2D-Plattformer. Mit Ori and the Blind Forest konnte Moon Studios gemeinsam mit dem großen Publisher einen Erfolg feiern. Fans und Kritiker waren begeistert.

Nur noch 8 Monate

Dass ein Nachfolger kommt, ist schon lange bekannt, doch auf der diesjährigen E3 gab es neben einem neuen und äußerst charmanten Trailer auch ein handfestes Release-Datum. Und was für viele Sequels gilt, gilt auch hier: größer, mehr und besser. Das zumindest steht in Überblick zu Ori and the Will of the Wisps.

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen und euch, bei Interesse, den 11. Februar 2020 im Kalender markieren. Im Trailer sehen wir viele spannende Gefechte und Bosse. Das Spiel erscheint, wie nicht anders zu erwarten war, für PCs und Xbox One.

via Gematsu