E3 2019: Netflix und EnMasse kündigen The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics an

Bildmaterial: The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, Netflix, EnMasse / BonusXP



The Dark Crystal: Age of Resistance ist nicht nur eine Serie, die bald auf Netflix ausgestrahlt wird, sondern mit dem Zusatz Tactics auch ein Strategierollenspiel. Als Spieler taucht ihr in die Welt von Thra ein und erlebt die Ereignisse aus der Serie. Dabei stoßt ihr auf bekannte Gesichter, Geschichten und Szenarien.

Während die Serie am 30. August Zuschauern zur Verfügung stehen wird, gibt es für Tactics noch kein genaues Erscheinungsdatum. Das Spiel soll für PCs, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 noch in diesem Jahr erscheinen.