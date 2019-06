E3 2019: Luigi’s Mansion 3 erhält neuen Gameplay-Trailer

Bildmaterial: Luigi’s Mansion 3, Nintendo

Die Geister sind wieder los! Auf der E3 2019 hat Nintendo neue bewegte Bilder zu Luigi’s Mansion 3 veröffentlicht. In Video ist Luigi mit seinem neuesten Staubsauger, dem Schreckweg F-LU, zu sehen, der neue Fähigkeiten mit sich bringt.

Durch das Schleudern kann Luigi Geister einsaugen und – wie der Name schon verrät – auf andere schleudern. Der Saugschuss kann zum Lösen von Rätseln benutzt werden, indem Hindernisse aus dem Weg befördert werden oder Geistern ihre Schilder abgenommen werden können. Befindet sich Luigi mal in der Not, so kann er mit dem Druckstrampler nahegelegene Geister wegstampfen.

Mein bester Kumpel Fluigi

Ein zweiter Spieler kann mithilfe von Fluigi und einem zweiten Joy Con dem Spielgeschehen beitreten. Fluigi macht es nichts aus, Hindernisse wie Stacheln oder Zäune zu überwinden, allerdings löst er sich im Wasser auf. Auf mehr Spieler könnt ihr im Wirrwarrturm-Modus treffen, denn hier können Spieler online oder lokal verlorene Toads sammeln.

Das Geister-Abenteuer Luigi’s Mansion 3 wird noch in diesem Jahr für Nintendo Switch erscheinen.