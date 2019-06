E3 2019: Konami kündigt Contra Rogue Corps an

Bildmaterial: Contra Rogue Corps, Konami

Mit dem Namen Contra verbinden viele ältere Spielerinnen und Spieler eine Reihe, die Konami bis Anfang der 2000er auf diversen Konsolen veröffentlichte. Diese Reihe zeichnet sich vor allem durch viel Ballerei aus. So nun auch der neuste Titel namens Contra Rogue Corps. Konami kündigte das Spiel – unter anderem in der E3-Direct – für Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und PCs an. Es soll am 26. September erscheinen.

Zwei Jahre nach dem Ende der Alien-Kriege ist am Ort des letzten Kampfes die geheimnisvolle Verdammte Stadt aus dem Boden gewachsen.

Dort wandern gnadenlose Bestien umher und stiften Chaos.

Doch aus diesem Chaos erheben sich 5 Schurken… das ROGUE CORPS.

Sie sehen nicht wie Helden aus und niemand weiß, ob sie die Menschheit retten oder nur die Schätze der Verdammten Stadt an sich reißen wollen… Doch das spielt eigentlich keine Rolle, denn das Schicksal der Welt liegt in ihren Händen.

Der Ankündigungs-Trailer zu Contra Rogue Corps