E3 2019: Harvest Moon: Mad Dash ist ein Puzzle-Game

Bildmaterial: Harvest Moon: Mad Dash, Natsume

Auf der Twitter-Seite von Natsume Inc. gibt es unzählige Fotos von der Photo-Area zum neu angekündigten Harvest Moon: Mad Dash. Fotos aus dem Spiel selbst sind dort nicht zu sehen, dabei wird der Titel spielbar präsentiert. Destructoid hat nun erste Einblicke gesammelt.

Man will die klassischen Funktionen in einer neuen und aufregenden Art und Weise präsentieren, hieß es zur Ankündigung. Auf eine neue Art und Weise zeigt sich Mad Dash tatsächlich. Es ist ein Puzzle-Game, wie Destructoid berichtet. Genau genommen ein „Color-Matching“-Game, es gilt also, die richtigen Farben aneinander zu reihen. Kombiniert vier kleine Kartoffeln, um eine große daraus zu machen. Und kombiniert dann vier große Kartoffeln, um eine riesige Kartoffel zu zaubern. Erste Screenshots dazu seht ihr unten.

Gleichwohl: Der Destructoid-Autor hatte jede Menge Spaß mit dem Spiel.