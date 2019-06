E3 2019: Gleich zwei Überraschungen zu Psychonauts 2

By

Bildmaterial: Psychonauts 2, Microsoft / Double Fine Productions

Der Name Tim Schafer ist vielen (vor allem etwas älteren) Videospiel-Liebhabern ein Begriff. Der kreative Kopf hinter legendären Adventure-Spielen wie Grim Fandango und The Secret of Monkey Island hat sich bereits vor einiger Zeit selbstständig gemacht, um sein eigenes Studio, Double Fine Productions, zu gründen.

Auf der diesjährigen E3-Pressekonferenz von Microsoft platzte zunächst die erste große Bombe: Double Fine Productions ist nun Teil der Xbox-Familie. Damit ist garantiert, dass alle kommenden Spiele der Entwickler für PCs und Xbox One erscheinen.

Gameplay zum ersten Mal!

Die zweite Überraschung war ein neuer Gameplay-Trailer zu Psychonauts 2. Das verrückte Action-Adventure Psychonauts war eine unterschätzte Perle. Mit dem Nachfolger sollen nun alle in den Geschmack von Schafers Wahnsinn kommen.

Psychonauts 2 befindet sich für PlayStation 4, Xbox One und PCs in Entwicklung. Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen:

via Gematsu