E3 2019: Gameplay-Video zu Yooka-Laylee and the Impossible Lair von Nintendo Treehouse

Knapp vor der E3 2019 wurde Yooka-Laylee and the Impossible Lair von Playtonic Games angekündigt. Nun erhielten die Entwickler bei Nintendo Treehouse die Gelegenheit, das Spiel zu präsentieren. Gezeigt wird dabei die 3D-Oberwelt und einzelne der 2,5D-Level, welche von der Oberwelt her betreten werden können. Es müssen dafür auch kleinere Rätsel gelöst werden.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair erscheint noch in diesem Jahr für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair bei Nintendo Treehouse