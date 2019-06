E3 2019: Final Fantasy VIII Remastered für PS4, Xbox One, PCs und Nintendo Switch angekündigt

By

Damit hatte schon fast keiner mehr gerechnet, Fans witzelten schon über verlorene Assets. Bei all den Remastern der Final-Fantasy-Serie wurde ein Spiel bislang derart konsequent ausgeklammert, dass man sich schon fragen musste, was da eigentlich los ist. Final Fantasy VIII.

Square Enix überraschte nun bei der nächtlichen Pressekonferenz zur E3 2019 mit der Ankündigung von Final Fantasy VIII Remastered für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Als Veröffentlichungstermin wurde erst einmal nur 2019 genannt. Den Ankündigungstrailer findet ihr hier unten und die die Website zum Spiel hier.

Die offizielle Einführung von Square Enix:

Final Fantasy VIII Remastered wurde erstmals auf dem heutigen Square Enix E3 Live-Event gezeigt und bringt die klassische Geschichte des Spiels auf moderne Plattformen – jetzt mit neu gerenderter Grafik, welche die Welt zum Leben erweckt wie nie zuvor. In Final Fantasy VIII hat sich die Militärnation Galbadia mit der Hexe Edea verbündet, um die Weltherrschaft zu erlangen. Squall, ein Mitglied der Söldnereinheit SeeD in Balamb Garden, wird zusammen mit seinen Freunden und Rinoa, einem Mitglied des Widerstands, in den Krieg entsandt, nichtsahnend ihrer schicksalshaften Aufgabe, die Welt zu retten.

Die Remastered-Version wird neben optimierter Grafik und erneuerten Charakter-Modellen einige neue Features bieten, die üblich sind für derartige Veröffentlichungen. So können die Zufallskämpfe ein- und ausgeschaltet werden und mit „Battle Reinforcement“ können HP und ATB auf einem Maximum gehalten werden, damit jederzeit alle Fähigkeiten genutzt werden können. Mit „Triple Speed“ wird die Spielgeschwindigkeit potenziert. Die PC-Version bietet weitere Features wie „Obtain All Items“, „Obtain all Abilities“ oder „Gil MAX“.

Der Ankündigungstrailer zu Final Fantasy VIII Remastered