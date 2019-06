E3 2019: Final Fantasy VII Remake wird laut Yosuke Matsuda als Cross-Gen-Titel entwickelt

By

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, Square Enix

Bei der E3-Pressekonferenz von Square Enix zeigte man neues Gameplay und einige weitere Charaktere aus dem Final Fantasy VII Remake. Später erwähnte Producer Yoshinori Kitase, dass man intern noch nicht wisse, aus wie vielen Teilen das Remake besteht. Final Fantasy VII Remake dreht sich nämlich nur um Midgar. Da kann man natürlich davon ausgehen, dass sich weitere Remake-Spiele nicht nur auf PlayStation 4 tummeln werden.

Final Fantasy VII Remake für PS5?

Darauf bezog sich auch eine Frage, die von Game Informer an den CEO von Square Enix, Yosuke Matsuda, gerichtet wurde. Wird das Final Fantasy Remake also auch für die nächste Konsolengeneration entwickelt? Eurogamer übersetzt Matsudas Antwort wie folgt:

„Ich glaube, dass unsere Teams es so entwickeln, dass es sowohl die nächste als auch die aktuelle Konsolengeneration unterstützt. Ich glaube, es wird so entwickelt, dass es auf beiden spielbar ist.“

Eine klare Bestätigung ist das also nicht, aber ein sehr starkes Indiz. Es würde auch nur Sinn machen, wenn das „erste Spiel“ der mehrteiligen Reihe auch für PlayStation 5 erscheinen würde. Laut Sony sollen PS4-Spiele aber so oder so auf PS5 laufen, man nennt dies „Cross-Generational Play“.

via Eurogamer