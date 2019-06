E3 2019: Erstes Gameplay zu Trials of Mana gezeigt

Bildmaterial: Trials of Mana, Square Enix

Während des Nintendo Treehouse Live-Events auf der E3 2019 wurde erstes Gameplay-Material zu Trials of Mana gezeigt, das von den beiden Produzenten der Mana-Reihe Shinichi Tatsuke und Masaru Oyamada kommentiert wurde.

Bei Trials of Mana handelt es sich um ein 3D-Remake des Action-Rollenspiels, das in Japan unter dem Namen Seiken Densetsu 3 bekannt ist. Dieser Teil der Mana-Reihe ist ursprünglich 1995 für das Super Famicom (SNES) erschienen. Mit der Collection of Mana (Nintendo Switch) und dem kompletten Remake namens Trials of Mana erhalten auch westliche Spieler erstmals die Gelegenheit, diesen Teil der Mana-Reihe nachzuholen.

Die im Video gespielte Demo-Version setzt kurz nach der Story-Einleitung an. Zu Beginn wählen die Spieler einen Hauptcharakter und zwei Nebencharaktere. Jeder Charakter verfügt über unterschiedliche Werte und hat eine eigene Hintergrundgeschichte. Die Konstellation der Charaktere beeinflusst den Verlauf der Geschichte, sodass mehrere Durchgänge mit verschiedenen Charakteren nötig sind, um wirklich alles erleben zu können.

Diese sechs Charaktere stehen zur Auswahl:

Duran

Waffe: Schwerter

Schwerter Bio: Hohe Angriffskraft / Verteidigung mit Schild

Hohe Angriffskraft / Verteidigung mit Schild Heimat: Valsena

Valsena Angriff: B

B Verteidigung: B

B Magie Angriff: E

E Magie Verteidigung: D

D Glück: C

Duran ist ein stolzer junder Soldat aus Valsena, dem „Kingdom of the Plains“. Obwohl er sehr hitzköpfig und raufmütig erscheint, erkennt das ganze Königreich seine Fertigkeiten mit dem Schwert an. Duran liebt sein Königreich über alles und respektiert den Heldenkönig, ein guter Freund seines verstorbenen Vaters Loki, der goldene Ritter.

Angela

Waffen: Stäbe

Stäbe Bio: Fernkampfmagie und Zauber, die mehrere Gegner anvisieren

Fernkampfmagie und Zauber, die mehrere Gegner anvisieren Heimat: Altena

Altena Angriff: D

D Verteidigung: D

D Magie Angriff: A

A Magie Verteidigung: C

C Glück: B

Angela ist die einzige Tochter der wahren Königin von Altena, dem schneebedeckten Königreich der Magier. Da Angelas Mutter nur wenig Zeit mit der Prinzessin während ihrer Kindheit verbracht hat, hat Angela den Hang entwickelt aus der Reihe zu tanzen, um Aufmerksamkeit zu erregen, indem sie knallige Kleidung trägt und den Menschen im Schloss Streiche spielt. Trotz alledem liebt sie ihre Mutter innig. Angela hat den Dreh mit den Zaubersprüchen nie richtig rausbekommen. Ein Problem, das sie jeden Tag beschäftigt.

Kevin

Waffen: Fäuste

Fäuste Bio: Hohe Angriffskraft und Verwandlung in der Nacht

Hohe Angriffskraft und Verwandlung in der Nacht Heimat: Ferolia

Ferolia Angriff: A

A Verteidigung: C

C Magie Angriff: E

E Magie Verteidigung: D

D Glück: C

Kevin ist der Thronerbe von Ferolia. Sein Vater ist der König der „beastmen“, aber seine Mutter war menschlich. Kevins Vater hat ihn zu einer Kampfmaschine erzogen, was sein Sozialeverhalten negativ beeinflusst hat. Er ist es nicht gewöhnt, mit Menschen zu kommunizieren, wodurch man ihn manchmal nur schwer versteht.

Charlotte

Waffen: Schläger

Schläger Bio: Heilen und unterstützende Magie

Heilen und unterstützende Magie Heimat: Wendel

Wendel Angriff: D

D Verteidigung: D

D Magie Angriff: B

B Magie Verteidigung: B

B Glück: A

Charlotte ist die Enkelin des Priesters des Lichts von Wendel. Sie sieht durch das Elfenblut, das in ihren Adern fließt, viel jünger aus als sie eigentlich ist. Deswegen wurde sie vermutlich von den Leuten verwöhnt, die sie im Tempel aufgezogen haben. Charlottes strahlende und offene Persönlichkeit können sowohl ein Gewinn als auch ein Hindernis sein. Obwohl sie neugierig ist, ist sie misstrauisch und ein kleiner Angsthase.

Hawkeye

Waffen: Dolche

Dolche Bio: Schneller Kämpfer mit Glück, was das Finden von Gegenständen angeht

Schneller Kämpfer mit Glück, was das Finden von Gegenständen angeht Heimat: Nevarl

Nevarl Angriff: B

B Verteidigung: C

C Magie Angriff: B

B Magie Verteidigung: C

C Glück: A

Hawkeye entstammt der Wüstenfestung von Nevarl, der Heimat einer Gilde nobler Diebe. Er wurde als Waise zusammen mit Eagle und Jessica, den Kindern des Anführers Flamekhan, aufgezogen. Hawkeye wirkt wie ein entspannter und charmanter junger Mann, was es schwer macht zu erkennen, wann er es ernst meint.

Riesz

Waffen: Speere

Speere Bio: Fernkampfangriffe und Unterstützungsmagie / Beschwörungen

Fernkampfangriffe und Unterstützungsmagie / Beschwörungen Heimat: Laurent

Laurent Angriff: B

B Verteidigung: B

B Magie Angriff: C

C Magie Verteidigung: C

C Glück: B

Riesz ist die junge Prinzessin des bergigen Königreichs Laurent und Captain der renomierten Amazonengarde. Sie hat einen eisernen Willen und eine bodenständige Persönlichkeit. Obwohl einige sie als stur bezeichnen würden, ist sie immer da, wenn jemand eine helfende Hand benötigt. Sie hat ihre Mutter verloren, als sie ein Kind war und versucht seitdem ihren kleinen Bruder Elliot mit großzuziehen. Ihre höchste Priorität liegt bei ihrem Vater, ihrem Bruder und ihrem Königreich.

Trials of Mana wird für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs Anfang 2020 erscheinen. Die Entwickler haben während der E3 über die Entwicklung des Remakes gesprochen. Wer nicht länger auf das Spiel warten möchte, der kann Trials of Mana auf der Collection of Mana in der original SNES-Optik spielen.

via Gematsu