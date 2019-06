E3 2019: Erstes Gameplay aus Astral Chain

Bildmaterial: Astral Chain, Platinum Games / Nintendo

Während der Ausstrahlung aus dem Nintendo Treehouse wurden 26 Minuten aus Astral Chain präsentiert. Die Aufnahme zeigt euch mitunter das erste Gameplay aus dem Videospiel.

In einer multikulturellen Stadt der Zukunft muss der Katastrophenzustand ausgerufen werden, weil plötzlich – wie aus dem Nichts – Tore in eine andere Dimension erscheinen. Gefährliche Kreaturen greifen die Einwohner an und verseuchen die Umgebung. Die traditionellen Polizeistaffeln sind überfordert. Eine Sondereinheit namens Neuron wird gegründet.

Du hast die Wahl zwischen zwei spielbaren Figuren, einem Mann und einer Frau. Die Figur, die du nicht auswählst, taucht im Spiel als dein jüngerer Zwillingsbruder bzw. deine Zwillingsschwester auf und arbeitet ebenfalls für Neuron.