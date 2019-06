E3 2019: Erster Trailer zum neuen Battletoads

In 1991 erschien mit Battletoads ein kultiger Titel, in welchem ein Paar muskulöse Frösche die Hauptrolle spielten. Bis heute hat der Klassiker viele Anhänger, auch wenn es eigentlich ein absolut brutales und teilweise schlicht unfaires Abenteuer war. Bereits im vergangenen Jahr zur E3 kündigte Microsoft an, dass ein neues Battletoads-Spiel für Xbox One und Windows 10 erscheinen soll. Seitdem war es still um den Reboot, bis zur Microsoft Pressekonferenz zur E3 2019.

Dort wurde der KoOp-Titel erstmalig der Welt mithilfe eines Trailers präsentiert. Bis zu drei Spieler können gleichzeitig zahlreiche Feindesmassen verprügeln. Ein Release-Datum wurde bisher leider nicht angekündigt. Dafür gab Microsoft direkt bekannt, dass Battletoads für alle GamePass-Besitzer sofort zum Release spielbar sein wird. Wer nun Bock auf Battletoads bekommen hat, der sollte sich den Ankündigungs-Trailer anschauen!

via gematsu