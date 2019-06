E3 2019: Elden Ring von FromSoftware geleakt

By

Die großen Ankündigungen von Bandai Namco sind leider schon vor der E3 2019 geleakt und sind so bedeutend, dass auch wir diese nicht einfach ignorieren können. Darunter befindet sich auch des neue Spiel von FromSoftware, Elden Ring für PlayStation 4, Xbox One und PCs.

Hidetaka Miyazaki und George R.R. Martin

Bei Elden Ring handelt es sich um ein Fantasy-Action-RPG-Adventure, wobei die Welt von Hidetaka Miyazaki und George R.R. Martin erschaffen wurde. Dieses Projekt war bereits kürzlich im Gespräch. Miyazaki ist dabei der Schöpfer der Dark-Souls-Reihe, Martin der Autor der Fantasy-Serie A Song of Ice and Fire. Man spricht vom bisher größten Spiel von FromSoftware. Gefahr und Entdeckungen sollen an jeder Ecke lauern.

