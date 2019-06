E3 2019: Deathloop von den Dishonored-Machern enthüllt

Bildmaterial: Deathloop, Bethesda/ Arkane Studios

Bei der Bethesda-Präsentation zur E3 2019 wurde das neuste Projekt von den Arkane Studios (Dishonored, Prey) angekündigt. Das First-Person-Action-Game trägt den Titel Deathloop und erzählt die Geschichte vom ewigen Kampf zwischen zwei Assassinen. Plattformen und ein Datum nannte man zunächst nicht.

Das Team von Arkane Lyon wartet erneut mit bahnbrechender First-Person-Action auf: In Deathloop stranden Sie auf einer Insel namens Blackreef – hier gibt es kein Gesetz, nur den ewigen Kampf zwischen zwei außergewöhnlichen Assassinen.

Erkunden Sie atemberaubende Umgebungen und bewegen Sie sich in immersivem Gameplay durch detailverliebte und aufwendig designte Level, in denen Sie in typischer Arkane-Manier jede Situation auf Ihre Weise angehen können. Um den Kreislauf ein für alle Mal zu brechen, müssen Sie die gesamte Insel erkunden und zahlreiche Ziele zur Strecke bringen. Und denken Sie dran: Wenn Sie wieder und wieder versagen… sterben Sie, bis Sie siegen.