E3 2019: Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda bei Treehouse

Bildmaterial: Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda, Nintendo, Spike Chunsoft / Brace Yourself Games

Beim Treehouse-Stream von Nintendo zur E3 2019 wurde auch kleineren Projekten eine große Bühne geboten. Dazu zählt auch Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda. Dabei tanzen Link und Zelda durch das Musik-Abenteuer. Wenn euch das Gesehene zusagt, dann könnt ihr das Spiel ab sofort im Nintendo eShop für 24,99 Euro erwerben.

Das Spiel entstand in Zusammenarbeit von Nintendo, Spike Chunsoft und Entwickler Brace Yourself Games. Im Rhythmus einer Melodie erlebt ihr ein spannendes Abenteuer und müsst Hyrule vor bösartigen Schergen retten.