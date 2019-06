DOOM Eternal erscheint am 22. November

By

Bildmaterial: DOOM Eternal, Bethesda / Software

Bei der E3-Pressekonferenz von Bethesda wurde der Veröffentlichungstermin von DOOM Eternal genannt. Am 22. November geht es den Dämonen auf PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs an den Kragen. Dazu stellte man Vorstellerboni, eine Deluxe Edition und eine Collector’s Edition vor. Neue Trailer zeigen uns die Story und den Multiplayer.

DOOM Eternal ist der Nachfolger des preisgekrönten Erfolgsspiels DOOM (2016) und wird von id Software entwickelt. Erleben Sie das Nonplusultra in Sachen Geschwindigkeit und Kraft und einen wahren Quantensprung in Sachen knallharter First-Person-Action. Kehren Sie als DOOM Slayer zurück, um an den Mächten der Hölle grausame Vergeltung zu üben. Ausgestattet mit brandneuen Waffen und Fähigkeiten nehmen Sie es als Schlächter zwischen den Dimensionen mit neuen und altbekannten Dämonen auf.

Story-Trailer

Multiplayer-Trailer

