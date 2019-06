DLC bestätigt: Joker aus Persona 5 wird auch im Westen in Catherine: Full Body spielbar sein

Bildmaterial: Catherine: Full Body, Sega, Atlus / Studio Zero

Atlus hat die Veröffentlichung des DLC „Persona 5 Character Joker & Phantom Thieves Commentary Set“ auch für die westliche Version von Catherine: Full Body bestätigt. Alles andere wäre aber auch eine ganz schöne Enttäuschung für die Fans gewesen. Der DLC wird in der Digital Deluxe Edition enthalten sein, ebenso wie separat nach der Veröffentlichung des Spiels.

Der DLC macht Joker aus Persona 5 im Babel- und Colosseum-Mode spielbar und obendrein gibt es einen „speziellen Kommentar“ der Phantomdiebe mit kompletter Sprachausgabe vom Persona-5-Cast. In Japan handelte es sich um einen Vorbestellerbonus.

Die neuen Inhalte

Die runderneuerte Version des Klassikers bietet nicht nur verbesserte Grafik, sondern auch zahlreiche neue Inhalte. Dazu zählt vor allem die „dritte Catherine“ namens Rin. Sie bringt auch etliche neue Zwischensequenzen mit, neue Musik und neue Gameplay-Elemente sowie Multiplayer-Möglichkeiten.

Der „Arrange-Mode“ bietet noch komplexere Puzzles, aber auch an Neueinsteiger wird gedacht: Der „Safety-Mode“ gibt dem Spieler jederzeit die Möglichkeit, den “Auto Play”-Knopf zu aktivieren, um zu sehen, wie Vincent die Puzzles alleine löst.

Catherine: Full Body erscheint am 3. September 2019 in Europa für PlayStation 4 unter anderem in der Heart’s Desire Premium Edition*, die ihr euch aktuell noch vorbestellen könnt. In Japan gibt es auch eine Fassung für PS Vita.