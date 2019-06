By

Team Ninja hat ein neues Video zu Dead or Alive 6 veröffentlicht, welches uns die beiden DLC-Gastkämpferinnen Mai Shiranui und Kula Diamond aus The King of Fighters XIV vorstellt. Diese sind ab dem 18. Juni erhältlich, auch als Teil des „Season Pass 1“.

Dead or Alive 6 ist für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich, unseren Test findet ihr hier.

via Gematsu