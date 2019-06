Bildmaterial: Pokémon Schwert und Schild, Nintendo, The Pokémon Company / Game Freak

Für viele Pokémon-Fans ist es so sicher wie das Amen in der Kirche: beide Editionen der neuen Pokémon-Generation kommen ins Haus. Das weiß auch Nintendo und bietet Pokémon Schwert und Schild deshalb gleich im Doppelpack an*. Sparen könnt ihr dabei nicht großartig, aber immerhin liegt ein besonderes Steelbook bei, in das beide Cartridges passen.

So sieht die Doppelpack-Edition aus: