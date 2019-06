Cyberpunk 2077 – Collector’s Edition jetzt vorbestellen

Bildmaterial: Cyberpunk 2077, CD Projekt RED / Bandai Namco

Die gestern Abend angekündigte Collector’s Edition zu Cyberpunk 2077 könnt ihr euch jetzt bei Amazon vorbestellen*! Sie beinhaltet unter anderem eine Statue des Protagonisten.

Die Collector’s Edition des Spiels ist nun vorbestellbar und wird mit einer Reihe hochwertiger Sammlerstücke geliefert. Dazu gehören eine 25 cm große Statue, die den Protagonisten des Spiels – V – in Aktion zeigt, ein Steelbook, ein Hardcover-Artbook und mehr. Die Collector’s Edition wird in einer beeindruckenden Box geliefert, die an eines der Megabuildings erinnert, die über Night City hinausragen.