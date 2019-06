Collection of Mana für Nintendo Switch: Begrenzt hergestellte Handelsversion jetzt vorbestellbar

Die laut Square Enix in „begrenzter Auflage“ hergestellte Handelsversion der Collection of Mana für Nintendo Switch ist seit heute auf Amazon vorbestellbar*. In Collection of Mana sind die ersten drei Seiken-Densetsu-Klassiker enthalten: Mystic Quest, Secret of Mana und – zum allerersten Mal auch im Westen veröffentlicht – Seiken Densetsu 3 als Trials of Mana.

Die Digitalversion ist bereits erhältlich, die Handelsversion erscheint am 27. August.

Das beinhaltet die Collection of Mana: