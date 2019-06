Blair Witch für PC und Xbox One angekündigt

Bildmaterial: Blair Witch, Microsoft / Bloober Team

Auf der diesjährigen E3-Pressekonferenz von Microsoft zur E3 2019 wurde der Titel Blair Witch durch Bloober Team angekündigt. Der Titel wird am 30. August 2019 erscheinen.

Blair Witch ist ein Psycho-Horrorspiel aus der First-Person-Sicht, das auf der filmischen Überlieferung von Blair Witch basiert.

Es ist 1996. Ein kleiner Junge verschwindet im Black Hills Forest in der Nähe von Burkittsville, Maryland. Als Ellis, ein ehemaliger Polizist mit einer schlimmen Vergangenheit, beteiligen Sie sich an der Suche. Was als gewöhnliche Untersuchung beginnt, verwandelt sich bald in einen endlosen Albtraum, wenn Sie sich Ihren Ängsten und der Blair-Hexe stellen, einer mysteriösen Macht, die den Wald heimgesucht hat …