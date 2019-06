Bandai Namco kündigt das Online-Action-Rollenspiel Blue Protocol für PCs an

By

Bildmaterial: Blue Protocol, Bandai Namco

Sehr viele Informationen ließ sich Bandai Namco bei der Enthüllung des neuen Online-Action-Rollenspiels Blue Protocol für PCs nicht entlocken. Als Entwickler tritt Project Sky Blue auf, ein Team bestehend aus Mitgliedern von Bandai Namco Online und Bandai Namco Studios.

Die Welt soll dabei von einer Grafik geprägt sein, welche dank Unreal Engine 4 an Anime-Filme erinnern soll. Dazu gibt es immerhin ein erstes Bild. Multiplayer-Action wird ebenfalls versprochen. Spielen wird das Ganze in einer Welt am Rande der Zerstörung, man soll auch durch Raum und Zeit reisen können.

Bald soll es weitere Informationen zu Blue Protocol geben.

via Gematsu