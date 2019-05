Fist of the North Star: Legends ReVIVE angekündigt

Bildmaterial: Fist of the North Star: Legends ReVIVE, Sega

Wie Sega nun angekündigt hat, soll ein mobiler Ableger der „Fist of the North Star“-Reihe für iOS- und Android-Betriebssysteme in Japan erscheinen. Der mobile Ableger, welcher den Titel Fist of the North Star: Legends ReVIVE trägt, soll laut Sega die „ultimative Neuerfahrung des Klassikers“ sein.

Ein Closed-Beta-Test ist für den Zeitraum vom 12. bis zum 21. Juni 2019 geplant. Interessierte Spieler können sich noch bis zum 6. Juni auf der offiziellen Homepage des Spiels für die Closed-Beta-Phase anmelden. Sega hofft, aufgrund des während der Beta-Phase abgegebenen Feedbacks der Spieler das Spiel noch weiter verbessern und ausbauen zu können.

Einen möglichen Releasezeitraum für Fist of the North Star: Legends ReVIVE nannte Sega allerdings noch nicht.

via Gematsu