Deutsche Verkaufscharts: Die Tage von Days Gone sind noch lange nicht gezählt

Days Gone kann in der dritten Verkaufswoche in Folge den ersten Platz der deutschen PS4-Charts behaupten. Dahinter landet, wie auch schon in den Wochen zuvor, Mortal Kombat 11. Auch in den anderen Charts tut sich hierzulande aktuell wenig. Auf Xbox One dominieren erneut Mortal Kombat 11 und World War Z. In den deutschen PC-Charts bleiben Anno 1800 und Die Sims 4 an der Spitze.

Bewegung gibt es nur an der Nintendo-Switch-Spitze. Mario Kart 8 Deluxe drängelt sich an New Super Mario Bros. U Deluxe vorbei und beide Spiele tauschen die Plätze. In den 3DS-Charts bleibt oben ebenfalls alles beim Alten: Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Selects auf Platz 1 vor Super Mario 3D Land Selects.

via GfK