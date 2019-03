Yoshi’s Crafted World: Trailer für Einsteiger veröffentlicht

By

Nintendo hat einen neuen Trailer zu Yoshi’s Crafted World veröffentlicht. Dieser richtet sich vor allem an Einsteiger der Serie und demonstriert diverse Spielmechaniken.

Yoshis neustes Abenteuer findet in einer Welt voller Alltagsgegenstände aus Pappe statt. So müssen die Spieler Hindernisse überwinden, Feinde verschlucken und die Augen aufhalten, um alle sammelbaren Items zu finden. Jedes Level bietet zudem eine Rückseite, von der aus das Level aus einer ganz anderen Sicht erlebt werden kann. So können sich neue Wege eröffnen, die vorher nicht sichtbar waren. Zudem kann ein zweiter Spieler mit einsteigen.

Yoshi’s Crafted World erscheint am 29. März 2019 exklusiv für Nintendo Switch. Im eShop könnt ihr in einer kostenlosen Demo bereits in das Spiel reinschnuppern. Wenn ihr Yoshis neues Abenteuer pünktlich erleben wollt, könnt ihr euch Yoshi’s Crafted World vorbestellen*.