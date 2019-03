Story-Trailer zu Concrete Genie veröffentlicht

By

Bildmaterial: Concrete Genie, Sony / PixelOpus

Sony Interactive Entertainment hat bei der State-of-Play-Präsentation von gestern Abend einen neuen Trailer zu Concrete Genie veröffentlicht. In diesem Story-Trailer gewährt das Studio erste Einblicke in die Geschichte des Action-Adventures.

Spieler schlüpfen in die Rolle des schikanierten Teenagers Ash, der seinen Sorgen dadurch entflieht, indem er spektakuläre Landschaften und schelmische Kreaturen an die Wände seiner verlassenen Heimatstadt Denska malt. Dank eines magischen Pinsels, den Ash in einem verlassenen Gebäude entdeckt hat, erwachen seine Kreationen zum Leben. Gemeinsam mit seinen Schöpfungen haucht er der Stadt neues Leben ein und versucht diese von der bedrohlichen Dunkelheit zu befreien.

Lange Zeit war es still um Concrete Genie, mehrmals wurde der Veröffentlichungstermin verschoben. Der neue Trailer kündigt nun eine Veröffentlichung für PlayStation 4 im Herbst 2019 an.