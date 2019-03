By

Bildmaterial: Teaser-Webseite, Nippon Ichi Software

Der Entwickler Nippon Ichi Software hat im Internet eine neue Teaser-Webseite eröffnet. Aktuell zeigt euch die Seite einen Countdown, der in sechs Tagen ablaufen wird. Die Adresszeile weist auf einen neuen Titel hin. Der Hintergrund ist fast komplett in Schwarz gehalten. In der Mitte seht ihr einen rötlichen Punkt, der vielleicht ein Tor oder eine Tür verbirgt.

via Gematsu