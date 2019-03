Ni no Kuni II: Erster Trailer zum neuen Story-DLC „Magische Erinnerungen“ veröffentlicht

By

Bandai Namco hat heute den ersten Trailer zum DLC „Magische Erinnerungen“ (englischer Titel: „The Tale of a Timeless Tome“) zu Ni no Kuni II veröffentlicht. Der Zusatzinhalt wird dabei auch neue Kämpfe und Schauplätze wie das neue Gebiet Solosseum Slog bieten. Der DLC erzählt ein neues Kapitel des Spiels, in dem ihr neuen Charakteren begegnet, neue Missionen erfüllt und euch neuen Kämpfen stellt.

Dieses Abenteuer beginnt mit einem rätselhaften Traum. Mehrere Gäste des Goldpond Inn behaupten, im Schlaf von einem mysteriösen Hasen heimgesucht worden zu sein. Als Evan und seinen Freunden dieses Gerücht zu Ohren kommt, beschließen sie sofort, dem geheimnisvollen Hotel selbst einen Besuch abzustatten, um diesem Rätsel auf den Grund zu gehen. Gemeinsam betreten sie in einem Traum ein merkwürdiges Haus – und stehen plötzlich einem Hasen mit Zylinder und Frack gegenüber. Wenn ihr Ni no Kuni: Der Fluch der weißen Königin gespielt habt, dann dürften euch Haus und Hase bekannt vorkommen – aber welche Rolle sie in dieser Geschichte spielen, wird hier natürlich nicht verraten!

Auch spielerisch ändert sich einiges:

Der DLC führt neue Kampfmethoden ein, durch die euch im Kampf mehr Optionen zur Verfügung stehen: den magischen Begleiter und Marthas Methode. Setzt sie klug ein, um eure Gegner zu besiegen. Fans von Ni no Kuni kennen den magischen Begleiter noch als das 340 Seiten lange Zauberbuch, das Oliver im ersten Teil der Reihe dabei hat. Wie werden wohl Evan und seine Begleiter diese neuen Methoden einsetzen?

„Magische Erinnerungen“ erscheint am 19. März 2019 für PS4 und PCs. Der DLC ist Teil des Season-Pass, kann aber auch separat erworben werden.

