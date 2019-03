Neue Gameplay-Details zu Final Fantasy XV: Episode Ardyn veröffentlicht

Bildmaterial: Final Fantasy XV, Square Enix

Kurz vor der Veröffentlichung des letzten großen DLC zu Final Fantasy XV geht Square Enix mit Details zum Gameplay in die Offensive. In Episode Ardyn macht man sich mit dem namensgebenden Antihelden auf, die Welt zu zerstören. Dabei hat man eine Vielzahl von neuen Fähigkeiten im Gepäck. Hier die gesamte Liste:

Ein Bösewicht als Held

Durch das Heilen der Sternenseuche hat Ardyn seinen eigenen Körper vergiftet und so Unsterblichkeit erlangt.

Wenn die HP auf null fallen, kann er nach kurzer Zeit wiederbelebt werden, inklusive eines massiven Power-up.

Das Konzept dieser Episode lautet: „Ein Final-Fantasy-Bösewicht als Held“.

Zusätzlich zum Beschwören von Waffen und Magie kann Ardyn seine Feinde in Dämonen verwandeln. Dadurch füllt sich die Phantom-Gear-Leiste, der Spieler erhält ein Power-up und spezielle Fähigkeiten werden nutzbar.

Ifrit, Insomnia und Dämonen

Mit der Zeit füllt sich eine Kommando-Leiste, welche im vollen Zustand zur Beschwörung von Ifrit genutzt werden kann. Mit diesem kämpft Ardyn dann Seite an Seite.

Zum ersten Mal wird die Hauptstadt Insomnia komplett spielbar sein. Auch außerhalb der Kämpfe kann man sich von Dach zu Dach teleportieren.

Feinde mit Kombinationsangriffen in der Luft zu halten ist ein wichtiger Teil des Kampfsystems.

Nach langen Kombinationen kann Ardyn Dämon-Attacken einsetzen. Diese sind stark genug um viele Feinde sofort kampfunfähig zu machen.

In den kommenden Wochen steht, was Final Fantasy XV angeht, noch so einiges an. Am 26. März 2019 wird nicht nur der finale Active Time Report gestreamt. Zur selben Zeit wird Episode Ardyn weltweit für PlayStation 4, Xbox One und PCs veröffentlicht. Einen Monat später folgt der Roman „The Dawn of the Future“, welcher die Geschehnisse, die in Episode Aranea, Luna und Noctis vorkommen sollten, zusammenfasst.

via Siliconera