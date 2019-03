Im Test! Left Alive

Titel Left Alive 28. Februar 2019 Square Enix 05. März 2019 Square Enix 05. März 2019 Square Enix System PlayStation 4, PC Getestet für PlayStation 4 Entwickler Ilinx Genres Stealth Texte

Vertonung

Bildmaterial: Left Alive, Square Enix / Ilinx

Videospiele sind etwas ganz Besonderes. Sie können uns verzaubern, uns zum Lachen oder Weinen bringen und nicht selten auch sprachlos zurücklassen. Oft aus den richtigen, aber so manches Mal auch aus den falschen Gründen. Denn bei einigen Spielen fragt man sich, ob sie ernsthaft aus einer bewussten Entscheidung entstanden sind. Ob Left Alive zu den Ersteren oder Letzteren gehört, habt ihr sicherlich bereits erfahren. Hier noch ein weiteres Mal:

Im wörtlich und bildlich eiskalten Novo Slava schlüpft der Spieler in die Rolle von drei Charakteren, die inmitten des Kriegsgebietes versuchen, am Leben zu bleiben und auf ihrer Reise die Hintergründe und Motivationen der verfeindeten Nationen zu enthüllen.

Der Erste, Mikhail, ein junger Mech-Pilot, gefolgt von Olga und Leonid, einer Polizistin und einem Gefängnisinsassen. Zunächst getrennt voneinander, muss sich jeder seinen eigenen Weg bahnen, der gepflastert ist mit feindlichen Soldaten und gigantischen Mechs.

Sowohl Setting als auch Charaktere sind nicht sonderlich kreativ und komplex, doch für eine kurze Erzählung im Front-Mission-Universum wäre diese Prämisse definitiv genug gewesen. Leider endet jeglicher guter Wille mit dieser kurzen Zusammenfassung.

Denn den Charakteren wird kein Raum zum Wachsen gegeben und sie sind, genau wie die vielen Nebencharaktere, langweilig und komplett austauschbar. Und von der ersten Minute an werden sie und die ganze Geschichte von allen anderen (unzähligen) negativen Aspekten überschattet.

Wo hat das nur angefangen?

Grafisch wirkt das Spiel teilweise wie aus der PlayStation-2-Ära gerissen. Die Hintergründe sind langweilig, die Karte ist einseitig und die Charaktermodelle sind kaum der Rede wert. Auch das Design entfaltet keine positive Wirkung. Besonders die Texturen von Boden und Wänden wirken derart veraltet, dass keinerlei Immersion aufkommt. Auch die Animationen fallen qualitativ in diese Sparte. Diese sind teilweise so absurd, so absolut lächerlich, dass man sich das Lachen kaum verkneifen kann.

Viele Bewegungen sind meilenweit von der Realität entfernt und werfen die ernsthafte Frage auf, wer da überhaupt zu Werke war. Die gesamte optische Aufmachung wirkt veraltet, langsam und langweilig.

Und wer jetzt glaubt, dass dadurch wenigstens die Performance überzeugen würde, der irrt sich. Viel zu oft wird das Spiel von Einbrüchen der Framerate und Pop-ups heimgesucht, was die ohnehin frustrierenden Spielmechaniken nur noch schlimmer macht.

Die Synchronsprecher haben die Optik anscheinend begutachtet und sich dazu entschieden, diese auch in ihrer Performance widerzuspiegeln. Die drei Hauptcharaktere machen noch einen passablen Job, obgleich sie oft den passenden Ton verfehlen oder einfach desinteressiert klingen. Die wahren Diamanten hingegen sind die NPCs. Auch hier muss man teilweise laut lachen, nicht wissend, ob es lustig oder tragisch ist.

Wer auch immer die Sound-Regie innehatte, sollte sich für seine Arbeit schämen. Dank der langweiligen Dialoge und Dialog-Optionen, die anscheinend keinen richtigen Einfluss auf das Spiel haben, wirken die Sprecher sogar noch schlechter, als man es eigentlich für möglich gehalten hätte.

Zwischen Humor und Tragödie

Hinzu kommen, zeitgleich mit den Dialogen, ununterbrochen Warnungen vor herannahenden Gegnern. Und speziell diese Warnung wird den Spieler spätestens nach einer Stunde in den Wahnsinn treiben. Immer und immer wieder erscheint sie und die Stimme wird jedes einzelne Mal penetranter. Die einzige Hoffnung: das Sound-Menü oder die Stummtaste auf der Fernbedienung.

»Die gesamte optische Aufmachung wirkt veraltet, langsam und langweilig. Und wer jetzt glaubt, dass dadurch wenigstens die Performance überzeugen würde, der irrt sich.«

Der hochgepriesene Komponist Hidenori Iwasaki, der schon für die Metal-Gear-Solid-Reihe fantastische Soundtracks kreiert hat, scheint bei diesem Spiel ebenfalls an seine Grenzen gekommen zu sein. Speziell der Kampf-Track geht einem nach kurzer Zeit derart auf die Nerven, dass man neben den Stimmen auch die Musik stumm schaltet. Dieser eine Track wird immer und immer wieder gespielt.

Ob der Gegner einen bemerkt oder nicht. Selbst wenn man einen ahnungslosen Gegner mit einer Granate direkt ausschaltet, wird dieses Lied gespielt. Der Rest des Soundtracks ist kaum der Rede wert. Entweder fällt er kaum auf oder er verliert sich in der Frustration über dieses eine Lied und die generelle Qualität des Spiels.

Und nun zum Gameplay. Dieses lässt sich in einem einfachen Wort beschreiben: kaputt. Hier funktioniert hinten und vorne nichts. Das Spiel wurde von seinem Grundgerüst wie das Vorbild Metal Gear Solid als taktischer Shooter mit vielen Stealth-Elementen geplant. Doch das wohl wichtigste Element hat man aus absolut unerfindlichen Gründen einfach weggelassen. In Left Alive gibt es keine Stealth-Takedowns. Man kann sich zwar an den Gegner heranschleichen, aber dann steht man vor der Frage, ob man ihn mit einer Eisenstange verprügeln oder ihn erschießen soll.

Stealth für Anfänger… oder Niemanden

In beiden Fällen werden andere Gegner auf den Spieler aufmerksam und eröffnen sofort das Feuer, was so gut wie jedes Mal bedeutet, dass man den Löffel abgibt. Denn richtig wehren kann man sich in einem Gefecht nicht. Es dauert einfach viel zu lange, einen einzelnen gegnerischen Soldaten zu töten. Mehrere Kopfschüsse oder ganze Magazine auf den Körper verteilt sind dafür nötig, währenddessen Kameraden mit Laser-Präzision aus jeder Entfernung sogar durch Wände schießen können.

Hinter einigen findet man zwar temporär Schutz, doch auch hier scheinen die Entwickler aus den mysteriösesten Gründen einfach die Basics nicht verstanden zu haben. Während man in Deckung ist, sieht man das Visier noch, mit dem man auf Feinde zielen kann. Streckt man den Kopf aus der Deckung, um zu schießen, ist dieses einfach wo anders. Während dieser kurzen Zeit hat man schon wieder 430 Kugeln mehr im Kopf.

Wenn man selbst versucht, ein Ziel zu treffen, dann ist die Streuung aller Waffen so groß, dass die Hälfte der Kugeln einfach wo anders landet. Hinzu kommt, dass einige Objekte nicht dazu da sind, um dahinter Schutz zu finden. In diesem Fall bleibt der Kopf nur wenige Zentimeter über der Begrenzung. Für einen Feind, der mehrere tausend Meter entfernt steht, ist das aber mehr als genug.

Mit offenen Feuergefechten kommt man also nicht weit. Da stellt sich die Frage, ob sie wirklich nötig gewesen wären. Dafür bietet das Spiel eine Vielzahl von Objekten an, die man finden oder herstellen kann.

Diese sind dazu da, um Feinde kampfunfähig zu machen oder sie abzulenken und voneinander zu trennen. Das klingt in der Theorie gut, aber dank der kaputten KI funktionieren viele Methoden einfach nicht.

Wo wird das nur enden?

Es ist ein wahres Glücksspiel, ob ein Objekt, wie zum Beispiel eine Granate, auch den gewünschten Effekt erzielt oder nicht. All das führt bereits im ersten von den fünfzehn Kapiteln zu einer maßlosen Frustration. Zudem spielen sich alle drei Charaktere gleich (schlecht), obwohl sie verschiedene Hintergründe haben. Aber keiner scheint jemals im Leben ein Kampf- oder Waffen-Training absolviert zu haben.

»Das Gameplay lässt sich in einem einfachen Wort beschreiben: kaputt. Hier funktioniert hinten und vorne nichts. Inspiriert von Metal Gear Solid, doch es fehlen jegliche Stealth-Angriffe.«

Da Left Alive im Front-Mission-Universum spielt, gibt es natürlich auch Mech-Kämpfe oder auch Wanzer, wie sie hier heißen. In die riesigen Maschinen zu steigen und spannende Duelle zu bestreiten scheint anfangs wie ein kleiner Hoffnungsschimmer, doch auch hier ist es den Entwicklern nicht gelungen, andere Emotionen als Langeweile beim Spielen auszulösen. Überraschenderweise gibt es neben der Geschichte noch die sogenannten Survivor-Missionen.

Dies sind kurze Nebenaufgaben, in denen man den wenigen Überlebenden, die man in den Arealen trifft, zur Flucht verhilft. Doch da auch hier generelles Gameplay nötig ist, bieten sie keinerlei Abwechslung zur normalen Frustration. Zudem werden vier Schwierigkeitsgrade geboten, die sich zu jeder Zeit ändern lassen. Es sei jedem Spieler dringend ans Herz gelegt, mit dem leichtesten zu beginnen, obwohl es kaum einen spürbaren Unterschied macht.

Left Alive… they really shouldn’t have

»Den Test zu Left Alive zu verfassen war eine schwierige, eine sehr schwierige Aufgabe. Einerseits versuche ich immer etwas Gutes in den Spielen zu sehen, die ich teste, und so sachlich wie möglich an das Review heranzugehen, aber andererseits hat mich dieses Spiel derart fassungslos zurückgelassen, dass ich einfach kaum die richtigen Worte finden konnte. So viele negative Aspekte müssten noch genannt werden: das Menü, der Waffen-Verschleiß, die Ladezeiten und noch so viel mehr. Ich kann mich an kein anderes Spiel erinnern, das bereits in den ersten Minuten ein derartiges Frustgefühl ausgelöst hat. An kein Spiel, das in wirklich jedem einzelnen Aspekt seiner Entwicklung so viel Offensichtliches falsch gemacht hat. An kein Spiel, das in so einem kaputten und veralteten Zustand auch noch zum Vollpreis angeboten wurde. Ich verstehe einfach nicht, wie ein Team, bestehend aus Leuten, die schon mehrfach bewiesen haben, dass sie Videospiele verstehen, so grandios scheitern kann. Mit großen Namen wurde bei der Enthüllung geworben: Toshifumi Nabeshima, der mit der Armored-Core-Reihe mehr über Mechs weiß als jeder andere, Hidenori Iwasaki, der mit seinen Soundtracks Spieler weltweit mitgerissen hat, und Yoji Shinkawa, der mit seinem Cover für dieses Spiel wohl die mit gigantischem Abstand beste Leistung des gesamten Entwickler-Teams beigesteuert hat.«