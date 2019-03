Die ersten Details und Bilder zu Labyrinth of Galleria: Coven of Dusk von Nippon Ichi Software

Bildmaterial: Labyrinth of Galleria: Coven of Dusk, Nippon Ichi Software / Dengeki Online



Dengeki Online war es vorbehalten, die ersten Bilder und Informationen zu Labyrinth of Galleria: Coven of Dusk zu veröffentlichen. Der Nachfolger von Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk soll in Japan am 25. Juli für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen.

Natürlich ist auch Labyrinth of Galleria: Coven of Dusk wieder ein 3D-Dungeon-RPG, welches aus der Sicht der ersten Person gespielt wird. Ebenfalls klar: Es müssen Labyrinthe erkundet werden. Tatsuya Izumi ist dabei Director und für das Szenario verantwortlich, Takehito Harada designt die Charaktere und Tenpei Sato komponiert die Musik.

Eine Nekrolampe und die Puppensoldaten

Der Spieler übernimmt die Rolle einer Seele, welche in einer „Nekrolampe“ haust und von der Hexe Madam Malta besessen wird. Auf ihren Befehl hin gilt es dann, die Labyrinthe zu erkunden. Dafür kommandiert man Puppensoldaten, magische Wesen, welche weder Mensch noch Tier sind. Diese bilden also die Party für die Kämpfe. Die Facets – die Jobs im Spiel – sind alle neu, auch ein neues Gameplay-Element soll mehr Tiefe in die Kämpfe bringen.

via Gematsu