Deutsche Verkaufscharts: Anthem zeigt sich unbeeindruckt

Die durchwachsenen Reviews und Berichte rund um Anthem können dem neuen Spiel von Electronic Arts und BioWare zumindest zum Launch scheinbar nichts anhaben. Anthem erklimmt gleich doppelt die Spitze der deutschen PlayStation-4-Charts. Die Standardversion rückt auf Rang 1 vor und die „Legion of Dawn Edition“ schnappt sich Platz 2.

Auch in den deutschen Xbox-One-Charts sichert sich Anthem den ersten Platz. Die Silbermedaille gehört aber Metro Exodus. In den PC-Charts kann Metro Exodus die Spitzenposition behaupten, hier landet Far Cry New Dawn erneut auf dem zweiten Platz.

Auf den Nintendo-Konsolen gibt es ganz oben nichts Neues. Auf Nintendo Switch bleibt New Super Mario Bros. U Deluxe das Spiel der Stunde. Diesmal schnappt sich Super Smash Bros. Ultimate wieder Platz 2. Auf Nintendo 3DS tauschen Super Mario 3D Land Selects (jetzt Platz 1) und Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Selects die Positionen.

via GfK