Der Launchtrailer zu The Princess Guide

By

Bildmaterial: The Princess Guide, Nippon Ichi Software / NIS America

NIS America hat den Launchtrailer zu The Princess Guide für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Das Spiel ist in Nordamerika seit gestern erhältlich, Europa zieht am 29. März nach. Im Video seht ihr die Werte, nach welchen die Prinzessinnen streben – oder streben sollten.

In einem Land, das von Chaos und Krieg entzwei gerissen wird, erwacht etwas Böses. Nun haben vier Prinzessinnen aus vier verschiedenen Königreichen die Bürde, ihr Volk zum Sieg zu führen. Als erfahrener Ritter wählt der Spieler eine Prinzessin aus, um diese in der Kunst des Krieges zu unterweisen. Mit der Hilfe des Spielers muss sie das Böse, das das Land bedroht, vertreiben. Der Spieler hat mit seinen Entscheidungen direkten Einfluss auf die Prinzessin und die militärische Ausbildung.

via PR