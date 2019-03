Das zweite Video zu Murder Detective: Jack the Ripper

By

Nippon Ichi Software hat den zweiten offiziellen Trailer zu Murder Detective: Jack the Ripper veröffentlicht. Die Szenen zeigen euch die beiden Routen. Dazu gibt es einen Einblick auf die Nebengeschichten, Bonus Theater und andere Spielfunktionen.

Als der Privatdetektiv Arthur Hewitt eine Reihe von Serienmorden untersucht, erlangt er die Fähigkeit ein Phantom zu sehen, das sich selbst „Jack the Ripper“ nennt. Mit diesem merkwürdigen Partner geschehen zahlreiche Vorfälle, in denen Arthur immer im Mittelpunkt steht. Die Ereignisse konzentrieren sich auf die Dunkelheit, die sich in London bewegt.

In dieser Visual Novel haben die getroffenen Entscheidungen einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Geschichte. Bist du ein cleverer Detektiv oder ein impulsiver Mörder? Je nachdem, für welche Optionen du dich entscheidest, verzweigt sich die Handlung in die Routen „Detektiv“ oder „Mörder“.

in Japan soll Murder Detective: Jack the Ripper am 25. April für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu