Alwa’s Awakening erscheint am 21. März für PS4

Die bereits im Januar diesen Jahres angekündigte PlayStation-4-Version von Alwa’s Awakening soll laut dem offiziellen PlayStationBlog nun am 21. März 2019 im PlayStation Store erscheinen. Das 8bit-Adventure-Game Alwa’s Awakening erschien bereits im Februar 2017 für PCs und im September 2018 für Nintendo Switch.

Eine junge Heldin die den Frieden zurück bringen soll

In Alwa’s Awakening spielt die junge Helding Zoe, die aus einer anderen Welt nach Alwa geschickt wurde, um dem Land den Frieden zurück zu bringen. Ausgerüstet nur mit einem magischen Stab, erwacht Zoe in diesem fremden Land und muss von nun an für den Frieden in Alwa kämpfen.

Alwa’s Awakening ist im klassischen 8bit-Stil gehalten und verwöhnt den Spieler nicht mit offensichtlichen Weg- und Missionsbeschreibungen wie in modernen Spielen, sondern überlässt es ganz klassisch dem Spieler selbst, herauszufinden wo es als nächstes hingeht bzw. wo die nächste Quest ist.

Alwa’s Awakening bietet also klassische Adventure-Kost, ihr durchstreift düstere und dunkle Dungeons und sprecht mit allerlei freundlichen und nicht so freundlichen Charakteren, um damit die Story voran zu treiben und den Frieden im Land zurück zu erlangen. Alwa’s Awakening bietet über 400 herausfordernde Räume die erkundet und gemeistert werden wollen.

Alwa’s Awakening soll weltweit am 21. März 2019 für PlayStation 4 im digitalen Store erscheinen.

