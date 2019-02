Japanische Verkaufscharts: Jump Force springt an die Spitze und landet vor Catherine: Full Body

Bildmaterial: Jump Force, Bandai Namco / Spike Chunsoft

Eine der ereignisreicheren Verkaufswochen der letzten Zeit in Japan geht zu Ende. Es gibt einige Neueinsteiger und zwei davon können sich ganz weit oben einordnen. Jump Force gelingt mit 76.000 Einheiten der Sprung an die Spitze. Da hilft auch die dritte Catherine im Bunde nichts, nur 51.000 Einheiten und Platz 2 für das erweiterte Remaster Catherine: Full Body. Mit Far Cry: New Dawn und Metro: Exodus platzieren sich zwei westliche Games in den Top 10.

Obwohl die beiden Erstplatzierten für PS4 erschienen sind, bleibt die Sony-Konsole mit etwa 19.000 verkauften Geräten auf dem Niveau der Vorwoche. Nintendo Switch kann hingegen zulegen, von 61.000 Einheiten klettert Nintendos Konsole auf knapp 66.000 Geräte.

01./00. [PS4] Jump Force (Bamco) {2019.02.14} (¥8.200) – 76.894 / NEW

02./00. [PS4] Catherine: Full Body (Atlus) {2019.02.14} (¥7.980) – 51.824 / NEW

03./01. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) {2019.01.11} – 34.541 / 431.771 (-10%)

04./03. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} – 29.843 / 2.860.986 (-4%)

05./00. [PS4] Far Cry: New Dawn (Ubisoft) {2019.02.15} (¥5.400) – 26.285 / NEW

06./02. [PS4] Kingdom Hearts III (Square Enix) {2019.01.25} (¥8.800) – 19.265 / 755.810 (-46%)

07./00. [PS4] Metro: Exodus (Spike Chunsoft) {2019.02.15} (¥7.800) – 17.513 / NEW

08./05. [NSW] Pokémon: Let’s Go! (Pokémon Co.) {2018.11.16} (¥5.980) – 15.287 / 1.490.789 (-13%)

09./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.249 / 2.133.021 (+0%)

10./04. [PS4] Resident Evil 2 (Capcom) {2019.01.25} (¥7.800) – 11.636 / 338.492 (-49%)

11./07. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 10.942 / 1.018.889 (-8%)

12./00. [PS4] Nobunaga’s Ambition: Taishi with Power-Up Kit (Koei Tecmo) – 10.326 / NEW

13./00. [PSV] Catherine: Full Body (Atlus) {2019.02.14} (¥7.980) – 9.241 / NEW

14./08. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.905 / 607.502 (+7%)

15./09. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 8.235 / 1.292.065 (+13%)

16./10. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 7.193 / 2.932.629 (+2%)

17./00. [PSV] La Corda d’Oro: Octave (Koei Tecmo) {2019.02.14} (¥7.800) – 4.585 / NEW

18./11. [PS4] Ace Combat 7: Skies Unknown (Bamco) {2019.01.17} (¥7.600) – 4.250 / 249.839 (-32%)

19./12. [NSW] Dragon Quest Builders 2 (Square Enix) {2018.12.20} (¥7.800) – 3.758 / 231.659 (-16%)

20./00. [NSW] Nobunaga’s Ambition: Taishi with Power-Up Kit (Koei Tecmo) – 3.705 / NEW

Die Hardware-Verkaufscharts:

NSW – 65.958 (61.280)

PS4 – 19.684 (19.694)

3DS – 4.754 (4.424)

PSV – 1.767 (1.475)

XB1 – 68 (145)

via ResetEra